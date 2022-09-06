Libya Başbakanı Dibeybe, tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılması için çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Başbakanı Dibeybe, tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılması için çalışacak

06.09.2022 22:06
Libya Başbakanı Dibeybe, tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılması için çalışacak

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, tüm zorluklara rağmen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için çalışacağını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, tüm zorluklara rağmen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için çalışacağını belirtti.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe, başkent Trablus ve kırsalındaki kabilelerin liderleriyle Bakanlar Kurulu binasında bir araya geldi.

Hükümetin temel hedefinin, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması olduğunu vurgulayan Dibeybe, tüm zorluklara rağmen bunun için çalışacağını kaydetti.

"Silah ve komployla iktidarın ele geçirilmesine ve geçiş dönemlerine karşı olduğunu" ifade eden Dibeybe, Trablus'ta askeri yığınakların kaldırılmasının ve emniyet güçleriyle polis merkezlerinin rolünün etkinleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Trablus'taki son çatışmalar

Trablus çevresinin Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu haberlerinin ardından başkent 27 Ağustos sabahına çatışmalarla uyanmıştı.

Başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 27 Ağustos sabahı Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Trablus'ta iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda 32 kişinin öldüğü, 159 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Parlamento, Dibeybe, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılması için çalışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:38 Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi
20:15 İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:09 Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi
20:01 Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı
19:51 Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 22:06:09. #1.11#
SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe, tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılması için çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement