Libya Başbakanı Dibeybe, uzlaşı sağlanması halinde "seçimlerin yakında düzenlenebileceğini" söyledi - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, uzlaşı sağlanması halinde "seçimlerin yakında düzenlenebileceğini" söyledi

13.09.2022 19:24
Libya Başbakanı Dibeybe, uzlaşı sağlanması halinde "seçimlerin yakında düzenlenebileceğini" söyledi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yasama organlarının Anayasa konusunda uzlaşmaları halinde seçimlerin birkaç ay içerisinde yapılabileceğini belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yasama organlarının Anayasa konusunda uzlaşmaları halinde seçimlerin birkaç ay içerisinde yapılabileceğini belirtti.

Libya Başbakanı Dibeybe, Suudi Arabistan'ın El-Hades televizyon kanalına ülkedeki seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Uzlaşıya ulaşmak" istediklerini ifade eden Dibeybe, "Yasama organlarının, Anayasa konusundaki tartışmaları bitirmesi halinde seçimler yakında düzenlenebilir." dedi.

Dibeybe, "Seçim komisyonu yıllar değil, birkaç ay içerisinde (seçimleri düzenlemeye) hazır. Libya'da Anayasa temelinde bir uzlaşı sağlanırsa seçimler yapılabilir." diye konuştu.

Libya'daki "3 milyon seçmenle birlikte seçimlerin düzenlenmesi için baskı" yaptıklarına dikkati çeken Dibeybe, seçim sürecini saptırmaya çalışanlar olduğu konusunda uyardı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, uzlaşı sağlanması halinde 'seçimlerin yakında düzenlenebileceğini' söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe, uzlaşı sağlanması halinde "seçimlerin yakında düzenlenebileceğini" söyledi - Son Dakika
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