Libya Başbakanı Dibeybe, 24 Aralık seçimleri için Siyasi Diyalog Forumunu taviz vermeye çağırdı - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu (LSDF) 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin başarılı olması için taviz vermeye çağırdı.

Dibeybe, Trablus'taki, Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Basın Merkezi'nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Dibeybe, LSDF'ye, seçimlerin başarılı olması için gerekli tüm tavizleri verme, ulusun yüksek çıkarlarını kişisel ve bölgesel çıkarlardan üstün tutma çağrısı yaptı.

Hükümetin, mali kaynak tahsis ederek ve seçimler için gerekli hazırlıkları yaparak komisyona destek vereceğini vurgulayan Dibeybe, iktidarın seçimler yoluyla barışçıl bir şekilde el değiştirmesi ilkesinin desteklenmesini istediğini yineledi.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.