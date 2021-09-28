Libya Başbakanı Dibeybe, AFRICOM Komutanı Townsend ile güvenlik sektöründeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ile bir araya geldi.

ABD'nin Libya Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, AFRICOM Komutanı Orgeneral Townsend'i başkent Trablus'ta kabul etti.

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Büyükelçisi Richard Norland'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Libya'nın güvenlik sektöründeki gelişmeler gözden geçirildi.

Görüşmede ayrıca, "24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin, yabancı müdahale olmaksızın, seçilmiş bir ulusal hükümet ve bölgesel istikrar sağlanmasıyla Libya'nın uzun vadeli istikrarı için önemli bir adım olacağı" değerlendirmesi yapıldı.