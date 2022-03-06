Libya Başbakanı Dibeybe, bakanlardan görevlerine devam etmesini istedi - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün başbakanlık ofisinde Ulusal Birlik Hükümeti Bakanlar Kurulunun üçüncü olağan toplantısına başkanlık etti.

Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında Dibeybe, hükümetindeki bakanlara görevlerine devam etmelerini ve sosyal medyada çıkan haberlere itibar etmemelerini söyledi.

İktidarı yalnızca Libya halkı tarafından seçilmiş bir hükümete devredeceğini yineleyen Dibeybe, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından ilan edilen hükümeti Libyalı tarafların üzerinde anlaşmadığı paralel bir yapı olarak nitelendirdi.

Dibeybe, "Ulusal Birlik Hükümeti hala görevde ve meşruiyetini koruyor. Cenevre, Tunus ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden aldığımız meşruiyetimiz devam ediyor." dedi.

Ülkede parlamento seçimlerinin haziran sonunda yapılması için kararlı olduğunu belirten Dibeybe, "Seçimler hazır, en önemlisi halk seçimler için hazır. Bütün Libyalıların isteği, seçimlerin yapılması." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.