Libya Başbakanı Dibeybe, başkent Trablus'ta üst düzey ABD heyetini kabul etti - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet'in de aralarında bulunduğu ABD heyetiyle başkent Trablus'ta görüştü.

Libya hükümetine bağlı "Hükümetimiz" isimli platformun internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Trablus'taki Savunma Bakanlığı binasında ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Chollet ve ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Büyükelçisi Richard Norland'ın da aralarında yer aldığı ABD heyetini kabul etti.

Açıklamada, ABD heyetinin ülkeye yaptığı ziyaretin süresi ve nedeni hakkında ayrıntı verilmedi.

ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin Libya'daki büyükelçileri 12 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada, ülkedeki taraflara, seçimlerin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılması çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, Kasım 2020'de Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2570 sayılı kararıyla onaylanan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasında belirtildiği gibi seçimlerin, Libya'nın istikrara kavuşması ve birleşmesinde önemli bir adım olduğu ve sonuçlarına herkes tarafından saygı gösterilmesi gerektiği kaydedilmişti.