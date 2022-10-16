Libya Başbakanı Dibeybe, BM Özel Temsilcisi Bathily ile ülkedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, BM Özel Temsilcisi Bathily ile ülkedeki gelişmeleri görüştü

16.10.2022 18:18
Libya Başbakanı Dibeybe, BM Özel Temsilcisi Bathily ile ülkedeki gelişmeleri görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile başkent Trablus'taki ofisinde bir araya geldi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile başkent Trablus'taki ofisinde bir araya geldi.

Görüşmeye dair UNSMIL'in sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dibeybe ve Bathily'nin Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilerek, "Başbakan Dibeybe, ülkede barış ve istikrarı teşvik etme seçeneklerine ilişkin vizyonunu da sundu." ifadeleri kullanıldı.

Bathily'nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Konsey Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile de görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu görüşmede ise Bathily'nin, Libya krizinin çözümünün Libyalıların kendisinden gelmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bathily, Libya'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması konusundaki görüşlerini dinlemek için ülke genelinde kadınlar ve gençler dahil olmak üzere tüm Libya bileşenleriyle iletişim kuracağını doğruladı." ifadelerine yer verildi.

UNSMIL, Senegalli diplomat Bathily'nin, 25 Eylül'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını açıklamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dibeybe, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, BM Özel Temsilcisi Bathily ile ülkedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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