Libya Başbakanı Dibeybe, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile "ikili ilişkileri" görüştü

22.02.2022 17:02
Libya Başbakanı Dibeybe, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile "ikili ilişkileri" görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun ile Dibeybe arasındaki görüşmeyle, "ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki kardeş halkın kardeşlik bağlarının pekiştirilmesinin hedeflendiği" ifade edildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan Libya Başbakanı Dibeybe, görüşmenin "sıcak bir karşılama ve kardeşçe bir havada" geçtiğini aktardı.

Dibeybe, "kardeş komşu ülke" olarak nitelendirdiği Cezayir'i "Libya halkının istikrarı için bir dayanak, ülkenin gelişim ve ilerlemesi için bir destek" olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Dibeybe, Katar Emiri ile görüştü

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada ise, Emir Al Sani ile Dibeybe'nin görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Forum sırasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri ile 'ikili ilişkileri' görüştü - Son Dakika


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