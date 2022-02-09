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Libya Başbakanı Dibeybe: "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim" - Son Dakika

Libya Başbakanı Dibeybe: "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim"

09.02.2022 00:42
Libya Başbakanı Dibeybe: "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede mevcut hükümetin görevine devam edeceğini ve yeni bir geçiş dönemine izin vermeyeceğini söyledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede mevcut hükümetin görevine devam edeceğini ve yeni bir geçiş dönemine izin vermeyeceğini söyledi.

Başbakan Dibeybe, Libya'daki ulusal televizyon kanallarında yayınlanan ve halka hitaben yaptığı konuşmada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına değinerek, "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim ve diğer adayların da çekilmesi durumunda başbakanlık yarışından çekileceğim." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, Libya'da Anayasa referandumunun öncelikli olduğunu vurguladığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"Önceki yıllardaki hakim siyasi sınıfın önümüzdeki yıllarda da devam etmesine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki altı ay içerisinde Anayasa referandumuna gidilmesini içeren bir geçiş süreci için istişarelere başladım. Geçiş sürecini ancak seçimler sonlandırabilir."

Libya Başbakanı Dibeybe daha önce yaptığı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in, yeni başbakan seçilmesi yönündeki çalışmalarını "ülkeyi yeniden bölmek için umutsuz bir çaba" olarak nitelendirmişti.

Mevcut hükümetin seçimler konusunda üzerine düşeni eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Dibeybe, parlamento ve başkanlık seçimleri yapılıncaya kadar görevi bırakmayacaklarını dile getirmişi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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Temsilciler Meclisi, Abdulhamid Dibeybe, Dibeybe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe: 'İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim' - Son Dakika


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