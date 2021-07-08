Son dakika haberi: Libya Başbakanı Dibeybe Merkez Bankasındaki bölünmenin acilen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti (2) - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin batı ve doğu bölgelerinde bölünmüş haldeki Merkez Bankasının birleştirilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde uluslararası bir inceleme kurulu tarafından hazırlanan Libya Merkez Bankası hesaplarının mali denetim raporuna ilişkin başkent Trablus'ta düzenlenen kabul törenine Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, Yardımcısı Ali el-Hibri ve BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis katıldı.

Başbakan Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, demokratik ve istikrarlı bir Libya için hükümetin öncelikli hedefinin ülkenin batı ve doğu bölgelerinde bölünmüş haldeki kamu kurumlarının birleştirilmesi olduğunu belirtti.

Hükümetin idari kurumların birleştirilmesinde başarı sağladığını kaydeden Dibeybe, "Bugün Libya Merkez Bankasının birleştirilmesi, kamu borçlarının tespiti ve onaylanması gibi acil bir ihtiyaçla karşı karşıyayız." dedi.

Uluslararası kurulun hazırladığı denetim raporunun, insanların günlük hayatlarını etkileyen bir konuyu ele almasından dolayı önemli bir belge olduğuna dikkati çeken Dibeybe, "siyasi bölünmenin ve Libya Merkez Bankasının birleşik bir yönetim eksikliğinin olumsuz etkilediği kamu borcuna yönelik çözümler geliştirebileceklerini" söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Kebir de yasama ve yürütme makamlarındaki bölünmenin, güvenlik zafiyeti durumunun ve tekrarlanan savaşların, 7 yılı aşkın süredir Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün çalışmalarını zorlaştıran faktörler olduğunu söyledi.

Libya Merkez Bankasının 2014'ten bu yana tanık olduğu bölünmenin kendi arzuladıkları bir şey olmadığını, ancak siyasi koşullar tarafından belirlendiği ifade eden Kebir, Ulusal Birlik Hükümeti çatısı altındaki toplantının, Merkez Bankası ve diğer devlet kurumların birleştirilmesi için bir iyimserlik ruhu kazandırdığını vurguladı.

Libya'da Merkez Bankasının genel merkezi, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Birlik Hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus'ta bulunurken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Beyda kentinde ise genel merkezden bağımsız hareket eden bir Merkez Bankası bulunuyor.