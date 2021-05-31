Libya Başbakanı Dibeybe, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi - Son Dakika

İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Roma'da mevkidaşı Mario Draghi ile görüştü.

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Draghi'nin Dibeybe'yi Başbakanlık Sarayı Chigi'de resmi törenle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların gün içinde çeşitli toplantılar yaparak ikili ilişkileri, iş birliğini güçlendirme yolları ile bazı siyasi ve ekonomik dosyaları ele alacağı ifade edildi.

Libya Başbakanı Dibeybe, Roma temaslarda kapsamında Draghi ile görüşmesinden önce, "Yeni Libya kendini İtalyan şirketlerine tanıtıyor" başlıklı iş forumuna katılmıştı.