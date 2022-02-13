Üye Girişi
Libya Başbakanı Dibeybe: "Seçim süreci başladı" - Son Dakika

Libya Başbakanı Dibeybe: "Seçim süreci başladı"

13.02.2022 19:01
Libya Başbakanı Dibeybe: "Seçim süreci başladı"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yeni seçim sürecinin başladığını bildirdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yeni seçim sürecinin başladığını bildirdi.

Başbakan Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Dibeybe, "Seçimleri destekleyen ve uzatmayı (geçiş dönemini kastederek) reddeden geniş halk desteğine teşekkür ediyorum. Seçim süreci başladı ve meşru bir otoritenin seçilmesine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, dün, Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında, yeni seçim tarihini 17 Şubat'ta açıklayacaklarını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi düzenledi.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçilmişti.

Bu gelişmenin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu vurgulamıştı.

YORUMLAR
500

Abdulhamid Dibeybe, Başbakan, Dibeybe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe: 'Seçim süreci başladı' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:58 Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 19:08:32. #1.12#
SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe: "Seçim süreci başladı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement