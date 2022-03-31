Libya Başbakanı Dibeybe, seçim yasası taslağını Ulusal Diyalog Komisyonu'na teslim etti - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, seçim yasası taslağını Ulusal Diyalog Komisyonu'na teslim etti

31.03.2022 05:44
Libya Başbakanı Dibeybe, seçim yasası taslağını Ulusal Diyalog Komisyonu'na teslim etti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, hükümeti tarafından hazırlanan seçim yasası taslağını, ülkede ulusal diyalog başlatılması hedefiyle kurulan komiteye teslim ettiği bildirildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, hükümeti tarafından hazırlanan seçim yasası taslağını, ülkede ulusal diyalog başlatılması hedefiyle kurulan komiteye teslim ettiği bildirildi.

Dibeybe'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, taslağı teslim alan komiteden seçim taslağıyla ilgili ulusal bir diyalog başlatması ve buradan elde edilecek izlenimler ve düşünceleri bir araya getirmesi isteniyor.

Açıklamada, Başbakan'ın komiteyi kurma amacının bir dizi vatanperver siyasi şahsiyetin de varlığıyla katılım dairesini genişletmek ve Libya toplumunun mümkün olan en geniş kesimini ifade etmesi olduğu kaydedildi.

Başbakan Dibeybe, 20 Mart'ta Libya'nın farklı bölgelerinden bağımsız isimlerden oluşan bir ulusal komite oluşturulması talimatı vermişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, seçim yasası taslağını Ulusal Diyalog Komisyonu'na teslim etti - Son Dakika


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