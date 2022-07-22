Libya Başbakanı Dibeybe Trablus'taki çatışmaların ardından İçişleri Bakanı'nı görevden aldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'taki çatışmaların ardından İçişleri Bakanı Halid Mazin'i görevden aldı.

Trablus merkezli February televizyon kanalının haberine göre, Başbakan Dibeybe İçişleri Bakanı Mazin'i görevden alarak, yerine geçici olarak Yerel Yönetimler Bakanı Bedriddin ed-Tumi'yi atadı.

Başkent Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" silahlı grupları arasında dün geceden bu yana yaşanan çatışmalarda, 3'ü sivil 10 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar başkentin Ayn Zara bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Trablus'taki havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya merkezli Raid Haber Ağı'na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus'a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildi.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara neden olmuştu.