Libya Başbakanı Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Libya Başbakanı Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi

17.03.2021 22:45
Libya Başbakanı Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in ziyaretini

Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in "tarihi" ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye zemin hazırlayacağını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in "tarihi" ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye zemin hazırlayacağını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Libya ziyareti kapsamında Başbakan Dibeybe ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Dibeybe'nin "tarihi" olarak nitelendirdiği görüşmede ekonomi, sağlık, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesinin ve ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerde iki ülke arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı.

Görüşmede, ticaret odalarının aktifleştirilmesi ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda yapılan anlaşmaların güncellenmesi ve yenilerinin imzalanması yönünde de uzlaşıya varıldı.

Dibeybe ve Said, Libya ile Tunus arasında yolcu ve ticari ürünlerin geçiş uygulamalarının kolaylaştırılması konusundaki samimi isteklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Mağrip halklarının çıkarlarına hizmet edecek dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı düzenleyerek Arap Mağrip Birliğinin yeniden aktifleştirilmesinin gereği vurgulandı.

Libya Başbakanı Dibeybe, Said'in ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye zemin hazırlayacağının altını çizdi.

Görüşmede Libya'da kaçırılan Tunuslu iki gazeteci Sufyan eş-Şurabi ve Nezir el-Katari'nin durumu da gündeme geldi. Said, senelerdir haber alınamayan gazetecilerin akıbetiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için çabaların yoğunlaştırılmasını istedi.

Dibeybe de gazetecilerin kaybolmasıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Libya'da BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said Libya'da BM öncülüğündeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından ülkeye gelen ilk devlet başkanı oldu.

Kuzey Afrika'da iki komşu ülke: Tunus ve Libya

Kuzey Afrika'da iki komşu ülke olan Tunus ve Libya, dış politikada birbirlerini yakından takip ediyor. Libya'daki sosyal, siyasi ve güvenlik alanında yaşanan gelişmeler Tunus'u doğrudan etkiliyor.

Libya'da bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın güç kazanması, Tunus'ta da birçok terör saldırısı düzenlenmesine yol açmıştı. Aynı şekilde, Tunus ve Libya sahillerini kullanarak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin durdurulması konusu da iki ülkenin ortak sorunu olarak dikkati çekiyor.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Tunus, işsizlik ve daha birçok sorunun çözümü için petrol zengini düşük nüfuslu komşusunun istikrara ve kalkınmaya kavuşmasına ihtiyaç duyuyor.

Tunuslu gazeteciler Sufyan eş-Şurabi ve Nezir el-Katari, Eylül 2014'te Libya'da silahlı gruplarca kaçırıldı ve henüz akıbetleri öğrenilemedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in ziyaretini 'tarihi' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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