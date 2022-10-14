Libya Başbakanı Dibeybe, ülkedeki "paralel" hükümetin kararlarına uymayacaklarını açıkladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından seçilen Fethi Başağa başbakanlığındaki hükümet tarafından alınan hiçbir karara uymayacaklarını duyurdu.

Dibeybe; bakanlar, kamu kurumları, teşkilat ve şirket başkanlarına yönelik bir genelge yayımladı.

Hakomıtna (Hükümetimiz) isimli Facebook sayfasından yayımlanan genelgede Dibeybe, hükümetin, göreve geldiği andan bu yana devlet kurumlarını birleştirme ve ülkede uzun süredir devam eden ve sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen siyasi bölünmeyi sona erdirme rolünü üstlendiğini vurguladı.

Dibeybe, bu rolden hareketle ülkede istikrarı sağlamaya ve vatandaşların kalkınma özlemlerini gerçekleştirmeye önem veren hükümetin, "paralel" (Fethi Başağa hükümeti) hükümetin kurulmasıyla baskı altına alındığını ve ülkenin yeniden siyasi bölünme içine girdiğini kaydetti.

Başbakan Dibeybe, buradan hareketle, "paralel" hükümetin alacağı ve kamu malı ile devletin kaynaklarına zarar verecek hiçbir kararın dikkate alınmayacağını ve yine bu hükümetten kaynaklı mali yükümlülüklerin sorumluluğunun kabul edilmeyeceğini belirtti.

Libya'daki siyasi kriz

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.