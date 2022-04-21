Libya Başbakanı Dibeybe ve BM heyeti petrol krizini görüştü - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri görüştü.

Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Özel Temsilci Stephanie Williams öncülüğündeki BM heyetini başkent Trablus'taki başbakanlık ofisinde kabul etti.

Açıklamada, görüşmede ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların kapatılması karşısında alınacak tedbirlerin ele alındığı ifade edildi.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonunun (UNSMIL) hükümet ile ekonomik ve güvenlik konularında ortak hareket edebilme potansiyeline sahip olduğu belirtilen açıklamada, Williams'ın BM'nin Libya'daki mevcut siyasi krize çözüm bulunması adına çabalarını devam ettireceğini yinelediği vurgulandı.

Öte yandan, Özet Temsilci Williams'ın Başbakan Dibeybe'ye 13 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin (TM) ortak komite istişareleri hakkında kısaca bilgi verdiği kaydedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki "Fil" ve "Şerara" petrol sahaları ile doğudaki "Zeytuna" ve "Brega" limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.