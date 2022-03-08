Libya Başbakanı Dibeybe, yabancı misyon şefleri ile ülkedeki siyasi durumu görüştü - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, yabancı misyon şefleri ile ülkedeki siyasi durumu görüştü

08.03.2022 19:50
Libya Başbakanı Dibeybe, yabancı misyon şefleri ile ülkedeki siyasi durumu görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki siyasi durumu görüşmek üzere yabancı misyon şefleri ile bir araya geldi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki siyasi durumu görüşmek üzere yabancı misyon şefleri ile bir araya geldi.

Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamaya göre, Dibeybe misyon şeflerine mevcut hükümetin, Birleşmiş Milletler'in yol taslağına uygun olarak ve "Emanetin halka teslimi" planı çerçevesinde Libya halkını bir an önce seçime götüreceğini söyledi.

Misyon şefleri ise seçimlere gidilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın ortak bir anayasal komite oluşturma çabasını güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade etti.

Başkent Trablus'taki başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmeye Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, Katar, Yunanistan, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Cezayir ve Tunus misyon şefleri ile BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) katıldığı belirtildi.

6 Mart'ta Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Başbakan Dibeybe ile görüşme gerçekleştirmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Abdulhamid Dibeybe, Dibeybe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, yabancı misyon şefleri ile ülkedeki siyasi durumu görüştü - Son Dakika


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