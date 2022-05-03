Libya Başbakanı: "Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok" - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Başbakanı: "Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok"

03.05.2022 04:42
Libya Başbakanı: "Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libyalılar için parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yolun olmadığını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libyalılar için parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yolun olmadığını belirtti.

Dibeybe, Facebook'ta resmi hesap "Hükümetimiz" platformu tarafından yayınlanan bir videoda, Misrata Belediye Meclisi'nde bir dizi kent temsilcisi ve siyasilerin katılımıyla düzenlenen bir bayramlaşma programı sırasında açıklamalarda bulundu.

Parlamento seçimlerinin kolay ve yasalarının yürürlükte olduğunu ifade eden Dibeybe, tüm engellemelere rağmen seçimlere gidileceğini söyledi.

Dibeybe, "Savaş yok, kavga yok.. Hükümetimiz yoksulun ve dar gelirlinin yanında oldu. Yoksullara destek olmaya devam edeceğiz. Emeklilere yapılan zamlar bayramdan sonra ödenecek, elektrik sıkıntısı da iyileşmeye doğru gidiyor. Libyalılar için parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, Misrata halkından seçimlerin düzenlenmesi için destek talebinde bulundu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu tarafından (UNSMIL) Ramazan bayramı münasebetiyle yapılan açıklamada, Libyalıları farklılıkları bir kenara bırakıp yeniden birleşmeye çağırdı.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

YORUMLAR
500
Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zeytuna Limanı'ndaki mücbir sebebi kaldırdı Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zeytuna Limanı'ndaki mücbir sebebi kaldırdı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir

Abdulhamid Dibeybe, Parlamento, Dibeybe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı: 'Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok' - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 04:48:20. #1.13#
SON DAKİKA: Libya Başbakanı: "Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement