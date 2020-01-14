LİBYA BAŞBAKANI SARRAC ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel LİBYA BAŞBAKANI SARRAC ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ - Son Dakika

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ

6 saat önce

Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a gelip görüşmeler gerçekleştiren Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, saat 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ, System.String[]

Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a gelip görüşmeler gerçekleştiren Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, saat 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Es-Sarrac'ı getiren konvoy Devlet Konukevi'ne giriş yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Libya Başbakanı'nın konvoyunun Atatürk Havalimanı'na girişi

-Detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Moskova, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
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