Son Dakika › Güncel › LİBYA BAŞBAKANI SARRAC ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ - Son Dakika
LİBYA BAŞBAKANI SARRAC ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ
6 saat önce
Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a gelip görüşmeler gerçekleştiren Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, saat 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a gelip görüşmeler gerçekleştiren Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, saat 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Es-Sarrac'ı getiren konvoy Devlet Konukevi'ne giriş yaptı.
Görüntü Dökümü
-----------------------------------------
-Libya Başbakanı'nın konvoyunun Atatürk Havalimanı'na girişi
-Detay görüntüler
- İstanbul
Son Dakika İmamoğlu'ndan bir garip "Muz" çıkışı: Başka türlü dağıtabiliriz Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor