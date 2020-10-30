Libya Başbakanı Sarrac'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İzmiri etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İzmiri etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Serrac, İzmiri etkileyen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Libya - Libya

Son Dakika

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi

Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Pakdemirli'nin enkaz altında konuştuğu Buse ile ilgili güzel haberi Bakan Gül verdi: Şu anda kızımız çıkartılıyor

İzmir Bayraklı'daki kurtarma çalışmalarından bir iyi, iki kötü haber

Hatay ve Sivas'ta meydana gelen kazalarda can pazarı yaşandı: 5 ölü, 6 yaralı

Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kullanıcı tespit edildi

6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi

Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım