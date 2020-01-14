LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İSTANBUL'DA - Son Dakika

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İSTANBUL'DA
6 saat önce
LİBYA Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
LİBYA Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova
'daki görüşmeleri sonrası İstanbul
'a geldi. Öğleden sonra Taksim
'de bulunan bir otele gelen Sarrac'ın otelde görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yaklaşık üç saat boyunca otelde bulunan Sarrac saat 15.30 sıralarında otelden ayrıldı. Toplantının devam ettiği dakikalarda otel ve çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Otel ve çevresinden görüntüler
-Sarrac'ın aracının otelden ayrılışı
-Detay görüntüler
- İstanbul
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