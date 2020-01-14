LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER YAPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER YAPTI - Son Dakika

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER YAPTI

6 saat önce

LİBYA Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a geldi.

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER YAPTI, System.String[]
LİBYA Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a geldi. Öğleden sonra Taksim'de bulunan bir otele gelen Sarrac'ın otelde görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yaklaşık üç saat boyunca otelde bulunan Sarrac saat 15.30 sıralarında otelden ayrıldı. Toplantının devam ettiği dakikalarda otel ve çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü. Sarrac daha sonra Atatürk Havalimanı'na geçti.

Görüntü Dökümü

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-Otel ve çevresinden görüntüler

-Sarrac'ın aracının otelden ayrılışı

-Atatürk Havalimanına gelişi

-Detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Moskova, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:06 Kaynak: DHA
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