Libya Başbakanı Serrac, İçişleri Bakanıyla güvenlik koordinasyon toplantısı yaptı - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı başkent Trablus ve çevresinin güvenliğini güçlendirmek için İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Libya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Serrac'ın, Başağa'yı Trablus'taki ofisinde kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, kabulde ülkenin doğusundaki darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a yönelik saldırılarına karşı koymak amacıyla tüm imkanları seferber etmek için koordinasyon yapılması konusu ele alındı.

İçişleri Bakanlığının vatandaşların emniyetini sağlama ve asayişi güçlendirme programları ile bu yöndeki çabalarının da masaya yatırıldığı görüşmede, yasaları çiğneyenlerle kararlılıkla mücadele edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri nedeniyle ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.