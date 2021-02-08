Libya Başbakanı Serrac ile BM Özel Temsilcisi Kubis, Libya'daki askeri ve ekonomik süreci görüştü - Son Dakika

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, yaptıkları telefon görüşmesinde, ülkeyi seçimlere kadar idare edecek geçici yönetimin seçilmesinin ardından ekonomik ve askeri süreci ele aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kubis, Serrac'ı telefonla aradı.

Görüşmede, geçici yönetimin belirlenmesinin ardından askeri ve ekonomik süreçlerin de tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Yeni yönetimin, parçalı haldeki devlet kurumlarının yeniden birleşmesine imkan sağlamasının önemine dikkat çekilen görüşmede, seçimlerin belirlendiği tarihte yapılması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.