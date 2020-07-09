Libya Başbakanı Serrac İtalyan enerji şirketi ENI yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

Libya Başbakanı Serrac İtalyan enerji şirketi ENI yetkilileriyle görüştü

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Trablus'u ziyaret eden İtalyan enerji şirketi ENI'nın Üst Yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Trablus'u ziyaret eden İtalyan enerji şirketi ENI'nın Üst Yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi ve beraberindeki heyetle görüştü.

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Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Serrac'ın yanı sıra Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatında tek yetkili kurum olan Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Genel Müdürü Mustafa Sanallah da katıldı.

Görüşmede, "iki ülke arasındaki petrol ve doğalgaz alanındaki iş birliği, bunun geliştirilmesinin yolları, üretim kesintisinin neden olduğu mali ve teknik zarar göz önüne alınarak petrol sahalarının yeniden çalışmaya başlaması ve petrolün yeniden akması" konularının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, ENI şirketinin Libya'da yürütmesi öngörülen ve daha önceden planlanmış projelerin, elektrik ve enerji alanındaki altyapıya yapacağı katkıların masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.

ENI'den yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki elektrik şebekesinin kapasitesini ve işlerliğini artırmak için görüşmeler yürütüldüğü kaydedildi.

Libya'da günde 170 bin varil petrol üretimiyle ENI'nin ana hidrokarbon üreticisi konumunda olduğu da vurgulandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grubun, üretimin durmuş olduğu Sidra Petrol Limanı'nda bir petrol tankerine depodan ham petrol yüklenmesini engellediğini açıklamıştı.

NOC, daha önce yaptığı bir açıklamada, Sidra Petrol Limanı'nda mücbir sebep halini kaldırmaya yani üretimi yeniden başlatmaya hazır olduğunu, ancak paralı askerlerin limanı terk etmesini ve limandaki bir tankere depodan ham petrol yüklenmesini şart koşmuştu.

NOC, Libya'da üretim kesintisinden kaynaklı petrol altyapısının uğradığı zararın durdurulması ve ülkenin petrol varlıklarının daha da kötüye gitmesini önlemek için üretimin bir an önce başlaması gerektiğinin altını çizmişti.

Ekonomik kayıp 6,5 milyar doları aştı

Hafter yanlısı grupların, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına geldi. Ocak ayından bugüne devam eden üretim kesintisi nedeniyle ülkedeki ekonomik kaybın toplam 6,5 milyar doları aştığı belirtildi.

NOC, geçen haftalarda, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş olduğu Şerara Petrol Sahası'na Rus ve diğer yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu açıklamıştı.

Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurmuştu. NOC, petrol üretim tesislerinin birçoğunda mücbir sebep halinin devam ettiğini açıklamıştı.

NOC ayrıca, BM ve ABD liderliğinde bölgesel güçlerle Libya'da petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin yürütülen görüşmelerden "umutlu" olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, Libya'da hükümet karşısında üst üste kayıplar veren ve siyasi müzakerelere dönülmesi için çıkış yolu arayan Hafter'in, pazarlık kozu olarak kullandığı petrol üretim kesintisi nedeniyle uluslararası baskı altında olduğunu ifade etmişti.

NOC, dün yaptığı açıklamada ise mevcut kesintinin altyapıda doğurduğu zarar nedeniyle üretimin yarı yarıya düşebileceği ve petrol kuyularındaki verimi kalıcı biçimde bozabileceği uyarısında bulunmuştu.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 02:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Serrac İtalyan enerji şirketi ENI yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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