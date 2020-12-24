Libya Başbakanı Serrac: "Ülke tek merkezden yönetilmelidir" - Son Dakika

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, bütün Libya topraklarını kontrolü altında tutacak tek bir yönetim oluşturulması gerektiğini söyledi.

Serrac, Libya'nın bağımsızlığının 69'uncu yıldönümü dolayısıyla televizyondan halka sesleniş konuşması yaptı.

Gelecek yıl 24 Aralık'ta bütün Libya topraklarında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması fikrini desteklediklerinin altını çizen Serrac, seçimlerin başarılı olması için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunundan seçimlerin gerçekleşmesi için teknik destek istediklerini dile getiren Serrac, "Ülke tek merkezden yönetilmelidir. Uluslararası toplumu barış sürecini reddedenlerden hesap sormaya çağırıyoruz." dedi.

"Libyalılar vatan için savaşanları asla unutmayacak"

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu da bağımsızlık günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Libya toprakları ve başkent Trablus için kanını ve canını verenlerin zafer kazandığının kaydedildiği açıklamada, "Libyalılar vatan için savaşanları asla unutmayacağı gibi ona ihanet edenleri de unutmayacak." ifadelerine yer verildi.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Libya'da genel seçimlerin ülkenin düşman işgalinden kurtulduğu güne denk gelen 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.