Libya Başbakanı Serrac: "Ülke tek merkezden yönetilmelidir" - Son Dakika

Libya Başbakanı Serrac: "Ülke tek merkezden yönetilmelidir"

24.12.2020 23:23
Libya Başbakanı Serrac:

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, bütün Libya topraklarını kontrolü altında tutacak tek bir yönetim oluşturulması gerektiğini söyledi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, bütün Libya topraklarını kontrolü altında tutacak tek bir yönetim oluşturulması gerektiğini söyledi.

Serrac, Libya'nın bağımsızlığının 69'uncu yıldönümü dolayısıyla televizyondan halka sesleniş konuşması yaptı.

Gelecek yıl 24 Aralık'ta bütün Libya topraklarında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması fikrini desteklediklerinin altını çizen Serrac, seçimlerin başarılı olması için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunundan seçimlerin gerçekleşmesi için teknik destek istediklerini dile getiren Serrac, "Ülke tek merkezden yönetilmelidir. Uluslararası toplumu barış sürecini reddedenlerden hesap sormaya çağırıyoruz." dedi.

"Libyalılar vatan için savaşanları asla unutmayacak"

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu da bağımsızlık günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Libya toprakları ve başkent Trablus için kanını ve canını verenlerin zafer kazandığının kaydedildiği açıklamada, "Libyalılar vatan için savaşanları asla unutmayacağı gibi ona ihanet edenleri de unutmayacak." ifadelerine yer verildi.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Libya'da genel seçimlerin ülkenin düşman işgalinden kurtulduğu güne denk gelen 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Birleşmiş Milletler, Parlamento, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Serrac: 'Ülke tek merkezden yönetilmelidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem
David Beckham'ın yaptırmayı düşündüğü yapay göl nedeniyle komşularıyla arası açıldı David Beckham'ın yaptırmayı düşündüğü yapay göl nedeniyle komşularıyla arası açıldı         
23:07
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz         
22:28
Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı         
22:27
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak         
21:51
Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı         
21:20
Eski eşini sokak ortasında öldüren kendini de vuran şahıs, yaşamını yitirdi Eski eşini sokak ortasında öldüren kendini de vuran şahıs, yaşamını yitirdi         
20:49
Acil servis hemşiresi Acil servis hemşiresi "çalışma koşulları" gerekçe gösterilerek oğlunun velayetini kaybetti         
18:14
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 23:37:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Başbakanı Serrac: "Ülke tek merkezden yönetilmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei