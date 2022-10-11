Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Manfi, Cezayir'de

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Manfi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir 'de, başkentteki Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

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