Üye Girişi
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Krizi bitirmenin parolası ulusal uzlaşı - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Krizi bitirmenin parolası ulusal uzlaşı

08.02.2022 01:19
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Krizi bitirmenin parolası ulusal uzlaşı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, "Libya'da krizi tüm düzeylerde sonlandırmanın tek parolası ulusal uzlaşıdır.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, "Libya'da krizi tüm düzeylerde sonlandırmanın tek parolası ulusal uzlaşıdır." dedi.

Menfi, yaptığı açıklamada, Libya'da herhangi bir siyasi çalışmanın ulusal çıkarları gözetmesi ve elde edilen kazanımları tehdit etmemesi gerektiğini kaydetti.

Muhammed el-Menfi, "Libya'da krizi tüm düzeylerde sonlandırmanın tek parolası ulusal uzlaşıdır." ifadesini kullandı.

Eylül 2021'de ülkede kapsamlı bir ulusal uzlaşı projesinin resmen başlatıldığı duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

YORUMLAR
500

Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Krizi bitirmenin parolası ulusal uzlaşı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:11 Meteoroloji salı gününe dikkat çekti! Sıcaklıkların aniden düşmesiyle 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
00:57 Çaykur Rizespor'da top koşturan futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı
00:26 ABD Başkanı Biden, Putin'i uyardı: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa ABD, Almanya ve NATO karşılık vermeye hazır
23:37 Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 01:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Krizi bitirmenin parolası ulusal uzlaşı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement