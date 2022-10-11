Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cezayir'de - Son Dakika
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cezayir'de

11.10.2022 21:26
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cezayir'de

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir'e resmi bir ziyarette bulundu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir'e resmi bir ziyarette bulundu.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin iki günlük resmi bir ziyaret için Cezayir'e geldiği belirtildi.

Başkent Cezayir'deki Huvvari Bumedyen Havalimanı'na akşam saatlerinde ulaşan Menfi'yi, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'ın karşıladığı kaydedildi.

Menfi'nin ziyaretinin içeriğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Arap Birliği Zirvesi öncesi Menfi'nin Cezayir'e gerçekleştirdiği bu ziyaret dikkati çekti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilemeyen Arap Birliği Zirvesi'nin 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenlenmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

Cezayir, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cezayir'de - Son Dakika

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