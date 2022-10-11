Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cezayir'de

Menfi'nin ziyaretinin içeriğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin iki günlük resmi bir ziyaret için Cezayir'e geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Cezayir, Libya, Güncel, Son Dakika

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