Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi: "Konsey, herkese eşit mesafede" - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede yapılması beklenen seçimlerde Konseyin bütün adaylara eşit mesafede olduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Menfi, başkent Trablus'ta birçok devlet başkanı adayının katıldığı bir toplantıda konuştu.

Libya'daki siyasi, ekonomik ve sosyal meselelerin ele alındığı toplantıda Menfi, ülkede yapılması beklenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Menfi, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin bir arada ve herkesin kabul ettiği bir Anayasa'ya göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Devlet başkanı adaylarının hazır bulunduğu toplantıda Menfi, "Konsey, herkese eşit mesafede duruyor." ifadelerini kullandı.

Libya halkının seçimlerin yapılması konusundaki beklentisine işaret eden Menfi, "Seçim komisyonuna kayıtlı 2 milyon 800 binden fazla seçmenin arzusu yerine getirilmeli" dedi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.