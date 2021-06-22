Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Roma'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, resmi ziyaret için geldiği Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya'daki barış sürecine ilişkin yarın ikincisi yapılacak olan Berlin Konferansına gitmeden önce Roma'ya uğrayan Menfi, İtalyan başkentindeki temaslarına İtalya Başbakanı Draghi ile görüşerek başladı.

Görüşmeye ilişkin Nova ajansında yer alan habere göre, Menfi ve Draghi, İtalya ve Libya arasında güvenlik konularında iş birliğinden, yasa dışı göç akışına, Libya'nın sınırlarının güvenliğinden, aralık ayında yapılması planlanan seçimlere ve Libya'daki ulusal uzlaşı konularını ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyinin Facebook hesabından yapılan paylaşımda da İtalya Başbakanı Draghi'nin, İtalya'nın Libya'daki siyasi uzlaşı yoluna ve Başkanlık Konseyinin çalışmalarına verdiği desteği teyit ettiği aktarıldı. Paylaşımda konseyin son dönemde elde ettiği sonuçların takdir edildiği de belirtildi.

Söz konusu paylaşımda, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Menfi'nin, İtalya ile ortaklık ve iş birliğinin önemini vurguladığı ve toplantıda iki ülke arasındaki güvenlik ve siyasi çabaların resmi kanallar aracılığıyla koordine edilmesi gereği üzerinde durulduğuna yer verildi.

Menfi, Roma'dan ayrılmadan önce İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de görüştü. İtalya Cumhurbaşkanlığından bu görüşmeye ilişkin açıklamada herhangi bir detay paylaşılmadı.