Libyalı ve ABD'li yetkililerden, ülkeyi seçime götürmek için diyaloğun gerekliliği vurgusu - Son Dakika
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Libyalı ve ABD'li yetkililerden, ülkeyi seçime götürmek için diyaloğun gerekliliği vurgusu

01.09.2022 01:00
Libyalı ve ABD'li yetkililerden, ülkeyi seçime götürmek için diyaloğun gerekliliği vurgusu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile ülkeyi seçime götürecek bir diyaloğun zorunluluğu konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile ülkeyi seçime götürecek bir diyaloğun zorunluluğu konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, Leaf ile Menfi videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Trablus'ta 27 Ağustos'ta yaşanan şiddet olaylarının kınandığı görüşmede, "ülkenin daha fazla şiddete sürüklenmesini ve istikrarsızlaşmasını engellemek için seçimlerin anayasal zemininin belirlenmesi için barışçıl bir diyaloğun gerekliliği" vurgulandı.

Görüşmede, Trablus'ta yaşanan son çatışmaların, ABD'nin, ülkede elçilik faaliyetlerine yeniden başlanması için yürüttüğü çalışmaları sekteye uğrattığını kaydeden Leaf, "Durum ne kadar çabuk istikrara kavuşursa elçiliğimiz de o kadar kısa sürede faaliyete geçer." ifadesini kullandı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan yazılı açıklamada da Trablus'taki "kırılgan sükuneti" bozacak eylem ya da açıklamalardan kaçınmanın önemine işaret edildi.

Mevcut siyasi tıkanıklığın ancak seçimlerle çözülebileceği vurgulanan açıklamada, tüm taraflara, şiddeti engellemek için gerekli tedbirleri alma ve siviller ile sivil kurumları koruma yükümlülüğünü yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

Başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 27 Ağustos'ta, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libyalı ve ABD'li yetkililerden, ülkeyi seçime götürmek için diyaloğun gerekliliği vurgusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libyalı ve ABD'li yetkililerden, ülkeyi seçime götürmek için diyaloğun gerekliliği vurgusu - Son Dakika
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