Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Nijer Devlet Başkanı ile "düzensiz göçmen" sorununu görüştü - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 35. Olağan Afrika Birliği Zirvesi'nde bir araya geldi.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, görüşmede tarafların, bölgedeki yasa dışı göç dalgalarını önlemek için insani yardım kuruluşları ve kuzey Akdeniz ülkeleri arasında uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğu noktasında fikir birliğine vardığı kaydedildi.

Görüşmede, Libya'daki düzensiz göçmenler sorununa dikkat çeken Menfi'nin, durumun ülkenin ekonomik ve güvenlik kaynaklarını büyük ölçüde tükettiğini ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, 2-6 Şubat arası Etiyopya'da gerçekleşen 35. Olağan Afrika Birliği Zirvesi'nin taraflara "özellikle güvenlik ve barış konularında iki ülke arasındaki pozisyonları koordine etme" şansı verdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada Nijer Devlet Başkanı Bazum'inin konuşması hakkında detaylara yer verilmedi.