Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin ülkedeki krizi çözmeye yönelik girişimini destekliyor - Son Dakika
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Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin ülkedeki krizi çözmeye yönelik girişimini destekliyor

10.03.2022 00:26
Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin ülkedeki krizi çözmeye yönelik girişimini destekliyor

Libya Başkanlık Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın ülkedeki krizi çözme girişimini desteklediği bildirildi.

Libya Başkanlık Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın ülkedeki krizi çözme girişimini desteklediği bildirildi.

Özel Temsilci Williams, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile başkent Trablus'ta görüştüğünü belirtti.

Williams, görüşmede Menfi'ye, BM'nin, seçimlere anayasal bir zemin bulmak için Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden ortak bir komite oluşturulmasıyla ilgili girişimi hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Özel Danışman Williams'ın açıklamasına göre, Menfi de Başkanlık Konseyi'nin bu girişimini destekliyor.

BM Libya Özel Danışmanı Williams, 4 Mart'ta ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler, Twitter, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin ülkedeki krizi çözmeye yönelik girişimini destekliyor - Son Dakika


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