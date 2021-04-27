Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi

27.04.2021 21:29
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi, System.String[]

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin, Misrata-Sirte yolunun mayınlardan temizlenmesi çalışmalarını tamamladığı ve yolun açılmasında sona gelindiği belirtildi.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin, Misrata- Sirte yolunun mayınlardan temizlenmesi çalışmalarını tamamladığı ve yolun açılmasında sona gelindiği belirtildi.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in katılımıyla Sirte'de toplanan 5+5 Ortak Askeri Komitesi görüşmelerinde, kuzeydeki Sahil Yolu'nun açılması ve yabancı paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi konularının ele alındığını bildirildi.

Bölgedeki mayınların temizlenmesinin ardından Misrata-Sirte hattındaki Sahil Yolu'nun açılması çalışmalarında sona gelindiği, tüm güvenlik noktalarının oluşturulduğu ve lojistik işlemlerin de son aşamada olduğu ifade edildi.

Açıklamada yolun güvenliğine ve tam olarak ne zaman açılacağına dair ise ayrıntı verilmedi.

BM himayesinde oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

Komite, Kasım 2020'de ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını kararlaştırmış, bu kapsamda şubat ayında, Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi kararı alınmıştı.

Birleşmiş Milletler, Misrata, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi - Son Dakika


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