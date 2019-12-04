Son Dakika Haberleri: Libya Başkanlık Konseyi'ne saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Libya Başkanlık Konseyi'ne saldırı - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi'ne saldırı

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi'ne kimliği hemen bilinmeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Libya Başkanlık Konseyi'ne saldırı, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi'ne kimliği hemen bilinmeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.


Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi'nin binasına kimliği hemen bilinmeyen silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, bölgede ateş seslerinin de duyulduğunu aktardı. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
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