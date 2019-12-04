Libya Başkanlık Konseyi'ne saldırı
6 saat önce
Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi'ne kimliği hemen bilinmeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi'ne kimliği hemen bilinmeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi'nin binasına kimliği hemen bilinmeyen silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, bölgede ateş seslerinin de duyulduğunu aktardı. - TRABLUS
Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası Öldürülen üniversite öğrencisi Ceren'in, annesinden son isteğinin çorba olduğu öğrenildi Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı 15 yaşındaki lise öğrencisi, 3 gün boyunca cinsel istismara uğradı!