Libya Başkanlık Konseyi: Orduyu birleştirme ve adil bir seçim düzenlenmesi çabalarını destekliyoruz - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkedeki askeri kurumların birleştirilmesi, seçimlerin adil ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmesini tamamen desteklediklerini belirtti.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, bir hafta önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya Özel Danışmanı olarak atanan Stephanie Williams ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede BM'nin Libya'daki çabalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Menfi, ülkedeki askeri kurumlar ve diğer tüm kurumların birleştirilmesi konusunda Başkanlık Konseyinin tam desteğini teyit etti.

Menfi ayrıca Başkanlık Konseyinin Libyalıların istikrara ilişkin umutlarını karşılayan özgür, adil ve şeffaf seçimler için sarf edilen çabaların birleştirilmesi konusunda da istekli olduğunu ifade etti.

Özel Danışman Williams, Jan Kubis'in 23 Kasım'daki istifasının ardından 6 Aralık'ta BM Libya Özel Temsilcisi olarak atanmasından bu yana Menfi ile ilk kez bir araya geldi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, askeri kurumların birleştirilmesi girişimleri kapsamında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin vekaleten sözde Genelkurmay Başkanlığını yapan Abdurrazık en-Nazuri ile 11 Aralık'ta Sirte kentinde görüşmüştü.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında ülkedeki başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılması kararı alınmıştı.

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.