Libya Başkanlık Konseyi ulusal uzlaşı için stratejik vizyon çalışması başlattıklarını açıkladı - Son Dakika
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Libya Başkanlık Konseyi ulusal uzlaşı için stratejik vizyon çalışması başlattıklarını açıkladı

23.06.2022 17:30
Libya Başkanlık Konseyi ulusal uzlaşı için stratejik vizyon çalışması başlattıklarını açıkladı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ulusal uzlaşı için stratejik bir vizyon çalışması başlattıklarını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ulusal uzlaşı için stratejik bir vizyon çalışması başlattıklarını duyurdu.

Menfi, iki yardımcısı Musa el-Kuni ve Abdullah el-Lafi ile başkent Trablus'ta stratejik vizyonun çerçevesini ilan etmek için düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşma yapan Menfi, "Siyasi krizin büyüdüğü ülkemizde, ulusal uzlaşı projesi için stratejik bir vizyon başlattığımızı duyuruyoruz." dedi.

Libya'nın kendisini dış müdahale çemberinden çıkaracak ulusal çabalara ihtiyacı olduğunu belirten Menfi, Libyalıların uzlaşma zamanının geldiğini kaydetti. Menfi, dünyadaki pek çok halkın ayrılık ve bölünme sıkıntıları çektiğini ancak irade, azim, affedici olma, hoşgörü ve uzlaşı yoluyla bunların üstesinden geldiğini ve yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Öte yandan törende ses kaydı yayınlanan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih de "bu tarihsel aşamada, anlaşmazlıkları geride bırakmayı kavga ve çatışmalardan vazgeçmeyi istediklerini aktardı.

Libya'nın güvenliği için kendi aralarında feragat etmeleri gerektiğini kaydeden Salih, güvenlik ve emniyeti güvence altına alan ve geçmişteki çatışmalara son veren gerçek bir ulusal uzlaşıya ulaşmayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Salih uzlaşının, vatanı inşa etmede, istikrarını ve kalkınmasını sağlamada temel bir dayanak olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında belirlenen yol haritasında geçiş süreci yönetiminin görev süresi 18 ay olarak öngörülmüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, daha önceki açıklamalarında görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

YORUMLAR
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AK Parti'li Kandemir: Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur AK Parti'li Kandemir: Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur Libya'da Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi doldu Libya'da Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi doldu
Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyi ulusal uzlaşı için stratejik vizyon çalışması başlattıklarını açıkladı - Son Dakika

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