Libya Başkanlık Konseyi, uluslararası taraflardan ülkedeki diyaloğu desteklemelerini istedi

Libya Başkanlık Konseyi, uluslararası taraflara, diyaloğu destekleme ve ülkede hiçbir şekilde tansiyonun yükselmesine katkıda bulunmama çağrısı yaptı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa'nın, Trablus'a gelmesinin ardından Ulusal Birik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Lafi, "Uluslararası tarafları Libya diyaloğuna desteklerini sunmaya, doğrudan ya da dolaylı şekilde tansiyonun artmasına katkıda bulunmamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ı "bu özel dönemde aktif rol oynamaya" çağıran Lafi, ayrıca ülkenin akil insanları olarak tanımlananların da vazifelerinin gerektirdiği rolleri üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Lafi, Trablus'ta gece saatlerinde yaşanan silahlı eylemlerin hiçbir şekilde istikrar sağlayamayacağını vurgulayarak, tüm taraflara, "büyük sorumluluklar üstlenme, itidalli hareket etme, sivillerin canlarını ve mallarını hesaba katma" çağrısında bulundu.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin şubat ayında Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında başkent Trablus'a geldiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı. Başağa, başkent Trablus'a geldikten sonra yaşanan silahlı çatışmalar üzerine kentten ayrılmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.