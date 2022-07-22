Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı

22.07.2022 15:49
Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Libya Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerindeki çatışmalarla ilgili Başsavcılığın ve askeri savcının kapsamlı soruşturma başlattığı belirtildi.

Çatışmanın tüm taraflarına ateşi kesip bir an önce karargahlarına dönme çağrısı yapılan açıklamada, Ulusal Birlik Hükümeti Savunma ve İçişleri Bakanlarından da başkentte güvenliği sağlayacak önlemleri alması istendi.

Libya Review haber sitesi bugün, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında başkent Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde çatışma çıktığını bildirmişti. Çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Libya merkezli Raid Haber Ağı da çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığını, Trablus'a gelen uçakların başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildiğini aktarmıştı.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı belirtiliyor.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

YORUMLAR
500
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü Son dakika haber... BM ve ABD'den Libyalı tarafların askeri kurumları birleştirme çabasına övgü Son dakika haber... BM ve ABD'den Libyalı tarafların askeri kurumları birleştirme çabasına övgü
Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:59:09. #1.13#
SON DAKİKA: Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement