Libya Başkanlık Konseyinden Libyalı taraflara 2021 bütçesini belirleme çağrısı - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisi (TM) arasında aylardır uzlaşıya varılamayan 2021 bütçesinin kabulünün hızlandırılması çağrısı yaptı.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun sonuçlarına göre, Libyalıların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için bütçenin kabul edilmesini sağlayacak tedbirlerin hızla alınması gerektiği vurgulandı.

Konsey, açıklamasında, hükümet ve TM'ne bağlı finans komiteleri arasında, 2021 mali yılı için önerilen bütçe taslağında yapılacak bazı teknik değişikliklerle ilgili tartışma turlarını "büyük bir endişeyle" izlediğini ifade etti.

Konsey, mali yılın ilk yarısının geride kaldığına işaret ederek, tarafları Libya halkına karşı sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Akile Salih'ten, Hafter'e finansman ayrılması için dayatma

Libya'da Tobruk kentindeki TM'nin başkanlığını, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih yürütüyor.

16 Mart'ta güvenoyu alarak hükümetin TM'ye sunduğu bütçe tasarısı, meclis defalarca toplanmasına rağmen onaylanmadı.

Salih, darbeci milislerin lideri Halife Hafter'in öncülük ettiği sözde "Ulusal Ordu'ya" bütçe tasarısında yeterli finans sağlanmasında ısrar ederek, bütçe görüşmelerini çıkmaza soktu. Görüşmeler Kurban Bayramı sonrasına ertelendi.

Libya'nın batısında BM nezdinde meşru Ulusal Birlik Hükümeti ve ona bağlı ordu bulunurken, ülkenin doğusunda ise Bingazi merkezli gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve ona destek veren binlerce paralı asker bulunuyor.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de diyalog forumu sonucunda, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.