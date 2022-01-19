Libya Başkanlık Konseyinden "sonuçları herkesçe kabul edilebilir seçim" taahhüdü - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, uzlaşı vizyonuna dayalı ve sonuçları herkes tarafından kabul edilebilir şekilde seçimleri gerçekleştirme sözü verdi.

Libya resmi ajansı LANA'nın haberine göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi'yi kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve karşılıklı saygı çerçevesinde kalıcı iş birliğini geliştirecek şekilde ortaklığı güçlendirmenin yolları ele alındı.

Libyalıları temsil eden Başkanlık Konseyinin tüm taraflar arasında uzlaşıya dayalı bir vizyona göre ve sonuçları herkes tarafından kabul edilebilecek şekilde seçimleri gerçekleştirme taahhüdüne bağlı olduğunu vurgulayan Menfi, kapsamlı ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.