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LİBYA BAŞKONSOLOSUNUN EVİNİ SOYARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR - Son Dakika

LİBYA BAŞKONSOLOSUNUN EVİNİ SOYARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

11.01.2022 14:10
LİBYA BAŞKONSOLOSUNUN EVİNİ SOYARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

SARIYER'de lüks bir siteye aile görünümü vererek giren 3 kişi, aralarında Libya başkonsolosunun evinin de bulunduğu iki daireden toplamda 800 bin liralık altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

SARIYER'de lüks bir siteye aile görünümü vererek giren 3 kişi, aralarında Libya başkonsolosunun evinin de bulunduğu iki daireden toplamda 800 bin liralık altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Sarıyer'de bulunan güvenlikli lüks sitede meydana gelen olayda site içindeki iki daire hırsızlar tarafından soyuldu. Biri Libya başkonsolosunun oturduğu daire olan iki evde bulunanlardurumu önce site yönetimine ardından polise haber verdiler.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde yanlarındaki 4-5 yaşlarında bir çocukla şüphe çekmeden içeri giren hırsızların, olayları gerçekleştirdikten sonra soğukkanlılıkla dışarı çıktıkları görüldü.Yapılan inceleme sonucu Libya başkonsolosunun oturduğu daireden 500 bin lira diğer daireden ise yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığı tespit edildi.

Polis güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin izini Maltepe'de buldu. Bir eve yapılan baskında Ebru U., Ayşe Ç. ile Mine Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada bir miktar altın ziynet eşyası ele geçirildi.

Polis tarafından sorgulanan şüphelilerden Ebru U.'nun daha önceden 44 kez, Ayşe Ç.'nin ise 17 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıkları tespit edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

Şüphelilerin olay anında çekilen güvenlik kamera görüntüleri.


LİBYA BAŞKONSOLOSUNUN EVİNİ SOYARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR
LİBYA BAŞKONSOLOSUNUN EVİNİ SOYARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR
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Sarıyer, Polis, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİBYA BAŞKONSOLOSUNUN EVİNİ SOYARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: LİBYA BAŞKONSOLOSUNUN EVİNİ SOYARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR - Son Dakika
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