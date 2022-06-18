Libya buğdayın yüzde 40'ını Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor

Trablus'ta bulunan Nimet Ekmek Fırınından detay görüntüler

Fırıncılar Birliği Başkanı Muhammed Ebu Hureys ile röportaj

Medya Bölümü Üniversite Öğretmeni Fevzi El Mahmudi ile röportaj

Libyalı Razaa Ramazan ile röportaj TRABLUS - Buğday ihtiyacının büyük oranını ithal ederek karşılayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Lübnan, Mısır ve Libya, Rusya ve Ukrayna savaşından bu yana buğday tedarikinde sıkıntılar yaşıyor.

Buğday ihtiyacının sadece yüzde 10'unu kendi ektiği tarım alanlarından üretebilen Lübnan, buğdayda neredeyse tamamen dışarıya bağımlı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Rusya-Ukrayna savaşından sonra yayınladığı "Rusya ve Ukrayna İşgali Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Açlığı Artırıyor" başlıklı raporunda Libya'nın iki ülkeden toplamda yüzde 40 buğday ithal ettiğine yer vermişti.

Raporda, savaş nedeniyle Libya'da buğday ve un fiyatlarının yüzde 30 arttığı ifade edilmişti. Rusya ve Ukrayna savaşından sonra Libya'da hem ekmek fiyatları arttı hem gramaj azaltıldı.

AA muhabirine konuşan Libya Fırıncılar Derneği Başkanı Muhammed bin Kasım söz konusu savaşın bütün dünyada ekmek fiyatlarını etkilediği gibi Libya'yı da etkilediğini söyledi.

Bin Kasım, sözlerine şöyle devam etti:

"Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc'i bu krizden en az hasarla atlatmak için attıkları adımdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Fırıncılar olarak Sayın Bakan'la istişare ederek vatandaşa krizin etkilerini en minimum oranda yansıtmanın yollarını aradık. Şu ana kadar ekmek fiyatlarında ciddi bir artış vatandaşa yansıtılmadı."

Bin Kasım, ekmek fiyatlarının sabitlenmesi hedefiyle 12 Haziran'da bakanla bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, ekmek fiyatlarında istikrar söz konusu olduğunu ve Libyalıların endişe etmelerine gerek olmadığını dile getirdi.

Savaştan önce 1 dinara dört ekmek alınıyordu şimdi üç ekmek alınıyor

Dr. Fevzi el-Mahmudi, Libya'da Rusya-Ukrayna savaşından önce una verilen devlet desteğinin kaldırılması yönünde karar alındığını, savaşın çıkmasının ardından söz konusu uygulamanın vatandaşı doğrudan etkilediğini aktardı.

"Savaştan önce 1 dinara dört ekmek alıyorduk, şimdi ise ancak üç ekmek alabiliyoruz ve ayrıca ekmeğin gramajı da düşürüldü." diye konuşan Mahmudi, savaşın uzamasının Libya'ya etkisinin daha fazla olacağını savundu.

Libyalı Rıda Ramazan ise buğdayın Ukrayna'dan ithal edildiği için fiyatların olumsuz etkilendiğini ve ekmek fiyatlarında artış yaşandığını ifade etti.

Ramazan, "Hem fiyat yükseldi hem de gramaj düştü. Ben ailem için günde bir buçuk dinarlık ekmek alıyordum. Şimdi en az 3 dinarlık ekmek alıyorum." dedi.