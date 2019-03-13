Son Dakika Haberleri: Libya Büyükelçisi Abdulqader'den Dap'a Teşekkür Mektubu

Libya Büyükelçisi Abdulqader'den Dap'a Teşekkür Mektubu

1 saat önce

Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader'in, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen ve kendisinin de katıldığı "Büyükelçiler Kar Raftingi Organizasyonu" dolayısıyla DAP'a teşekkür mektubu gönderdiği bildirildi.

Libya Büyükelçisi Abdulqader'den Dap'a Teşekkür Mektubu, System.String[]
Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader'in, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen ve kendisinin de katıldığı "Büyükelçiler Kar Raftingi Organizasyonu" dolayısıyla DAP'a teşekkür mektubu gönderdiği bildirildi.

DAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Abdulqader'in, DAP'ın ev sahipliğinde 1-3 martta Kars'taki Sarıkamış ve Erzurum'daki Palandöken kayak merkezlerinde gerçekleşen "Büyükelçiler Kar Raftingi Organizasyonu" dolayısıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'e teşekkür mektubu gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Kayak merkezlerinde yapılan kar raftinginin yanı sıra Kars ve Erzurum'daki tarihi yerleri de gezen büyükelçilerin üç gün süren organizasyon dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden de duygularını dile getirdikleri de kaydedildi.

Büyükelçi ve yakınlarının ilk defa kar raftingi yapmanın heyecanını yaşadıklarını anlattıkları vurgulanan açıklamada, büyükelçilerin sosyal medya hesaplarında gösterilen misafirperverlik için de DAP İdaresine teşekkür ederek, "Kars ve Erzurum'un güzel manzaraları ve mimarisini sevdik. Enfes yemeğin tadını çıkardık, siz ve diplomat arkadaşlarımızla dostça karşılandık. Bu geziyi her zaman hatırlayacağız." ifadelerini kullandıkları aktarıldı.

Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader'in de Demir'e gönderdiği mektupta Kayağın İpek Yolu (Skisilkroad) Destinasyon Yönetim Organizasyonu (DYO) kapsamında yapılan etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Göstermiş olduğunuz sıcak karşılama, misafirperverlik ve iyi organizasyondan dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandığı anlatıldı.

Abdulqader, mektubunda Kars ve Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerine işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

"1-3 Mart arasında Ani Harabeleri, güzel doğası ile bizi büyüleyen Kars'taki Sarıkamış bölgesi ve güzel Erzurum'da düzenlenen 'Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi' etkinliği sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama, misafirperverlik ve iyi organizasyondan dolayı Türkiye'deki kordiplomatik üyeleri adına sizlere teşekkür eder, bu ziyaretin idareniz ile ilgili büyükelçiliklerin arasında gelecek işbirliğine açılan kapı olmasını temenni ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Kars, Erzurum, Kar, Libya, Güncel
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