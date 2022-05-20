Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi - Son Dakika
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Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi

20.05.2022 09:27

Libyalı yetkililer ve sivil toplum kuruluşları, başkent Trablus'ta devam eden "Tripoli West" elektrik santrali projesi sahası yakınında silahlı çatışmalara rağmen işi bırakmayan ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ ve Alman şirketi Siemens'e ödül verdi.

Libyalı yetkililer ve sivil toplum kuruluşları, başkent Trablus'ta devam eden "Tripoli West" elektrik santrali projesi sahası yakınında silahlı çatışmalara rağmen işi bırakmayan ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ ve Alman şirketi Siemens'e ödül verdi.

Libya Elektrik Şirketi, başkent Trablus'un batısındaki Cenzur Belediye Meclisi ve sivil toplum kuruluşları, Trablus'taki çatışmalara rağmen iş bırakmayan ENKA ve Siemens için ödül töreni düzenledi.

Batı Trablus Elektrik Santrali Dairesi Müdür Yardımcısı Mühendis Muhammed el-Cinan, AA muhabirine, "Türk şirketi ENKA ile Alman şirketi Siemens bölgede yaşanan çatışmalara rağmen sahadan ayrılmayıp çalışmalarını sürdürmeleri tarafımızdan takdirle karşılanarak, ödül takdiminde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Hükümet ve akil insanların müdahalesi sonucu bölgede güvenliğin sağlandığını dile getiren Cinan, çatışmalardan dolayı bölgedeki elektrik santrallerinde hasar meydana geldiğini belirterek, bu yönde hasarla ilgili nihai raporu beklediklerini kaydetti.

Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) Yönetim Kurulu Başkanı Viam el-Abdeli dünkü açıklamasında yaşanan silahlı çatışmalardan dolayı bölgede yapımı devam elektrik santralleri çalışmalarına iki gün ara verildiğini aktardı.

Cenzur bölgesinde 14 Mayıs'ta silahlı gruplar arasında çatışma çıkmış ve bölgedeki elektrik santrallerinde hasar meydana gelmişti.

Çatışmaların ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Başbakan Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile bir araya gelmişti.

Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi
Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi
Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi
Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi

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Kaynak: AA

Tripoli, Siemens, Alman, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya, çatışmalara rağmen işi bırakmayan Türk şirketi ENKA ve Alman şirketi Siemens'i ödüllendirdi - Son Dakika


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