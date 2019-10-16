Son Dakika Haberleri: Libya Çin'den BAE'ye sattığı SİHA'lara ilişkin inceleme istedi
Son Dakika Güncel Libya Çin'den BAE'ye sattığı SİHA'lara ilişkin inceleme istedi

Libya Çin'den BAE'ye sattığı SİHA'lara ilişkin inceleme istedi

23 dakika önce

Libya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) sivillere karşı kullanıldığı gerekçesiyle Pekin yönetiminden inceleme başlatmasını istedi.

Libya Çin'den BAE'ye sattığı SİHA'lara ilişkin inceleme istedi, System.String[]

Libya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) sivillere karşı kullanıldığı gerekçesiyle Pekin yönetiminden inceleme başlatmasını istedi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in BAE'ye SİHA satması ve bu hava araçlarıyla Libyalı sivillerin bombalanması konusunda inceleme başlatılması talebini içeren mektubun Trablus'taki Çin Maslahatgüzarına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Çinli diplomat, mektubun teslimi sırasında, ülkesinin daimi üye olarak BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının sıkı bir takipçisi olduğunu ve Libya ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH, eylül ayında BAE'yi Libya'da yasal yönetime karşı darbe girişimini desteklediği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine şikayet etmişti. Trablus yönetimi aynı dönemde, BAE'ye ait savaş uçaklarının başkentin 450 kilometre doğusunda sivil stratejik hedefleri bombalayarak Halife Hafter güçlerine destek olduğunu duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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