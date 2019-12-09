Son Dakika Haberleri: Libya: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk
Son Dakika Dünya Libya: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk - Son Dakika Dünya

Libya: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), çok uluslu kuvvetlerin cuma günü başkent Trablus'a girme planının başarısızlığa uğratıldığını açıkladı

Libya: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk, System.String[]

Libya'da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), 'çok uluslu kuvvetlerin başkent Trablus'a girme planının başarısızlığa uğratıldığını' açıkladı.


UMH'ya bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçlere işaret ederek çok uluslu güçlerin cuma günü Trablus'a girmeyi planladığını ve planlarını "Cuma Zaferi" olarak adlandırdıkları yönünde bilgi aldıklarını ifade etti.

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Trablus, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:59 
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