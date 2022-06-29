Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu - Son Dakika
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Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu

29.06.2022 17:01
Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu

Libya Çölü'nde yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan 20 göçmenin cansız bedeni bulundu.

Libya Çölü'nde yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan 20 göçmenin cansız bedeni bulundu.

Libya Çölü'nde yaklaşık 2 haftadır kayıp olan göçmenlerden acı haber geldi. Kayıp 20 göçmenin cansız bedeni, Çad sınırı yakınına park edilmiş siyah bir kamyonetin etrafında bulundu. Kufra Ambulans Şefi İbrahim Belhasan yaptığı açıklamada, "Şoför kayıp. Grubun yaklaşık 14 gün önce çölde öldüğüne inanıyoruz. Son telefon çağrısı 13 Haziran'da yapılmış" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin Libya vatandaşı olduğu, diğer göçmenlerin ise Çad'dan Libya'ya gelenler olabileceği belirtildi. Libya, göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için en sık kullandığı güzergahlardan biri olarak biliniyor. - TRABLUS

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Kaynak: İHA

Libya, Çad, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu - Son Dakika
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